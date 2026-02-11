鷹君羅嘉瑞家族再大手掃貨 斥1.5億買啟德、日出康城共18伙
撰文：黃祐樺
鷹君羅嘉瑞家族再度入市買新盤，最新以合共約1.5億元買入啟德HENLEY 9個單位，以及日出康城一、二手單位共9個單位。
據悉，啟德HENLEY III 9個單位涉及約7,291.5萬元。當中一伙為HENLEY III 3A座6樓D室，一房戶，成交價767萬元，呎價約21,545元。
至於日出康城一、二手單位共9個單位，當中包括3伙二手單位，如日出康城5期Malibu第1A座高層B室，實用面積850平方呎，三房間隔，成交價1,249.8萬元，呎價約14,703元。原業主於2018年以約1,433.9萬元購入單位，持貨約8年帳蝕184.1萬元。
該家族同時入日出康城Park Seasons共6個新盤單位，涉及4,247.4萬元。
