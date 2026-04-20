太古海德園會所設智慧診所　卓健醫療提供西醫遙距診症及藥物送遞

太古地產（1972）旗下柴灣海德園1期，其住客會所CLUB HEADLAND內將設立「智慧診所」，由卓健醫療提供西醫遙距診症及藥物送遞服務，為全港首個住宅項目提供該項設施及服務，提升海德園住客的智能生活配套。



發展商表示，住客透過海德園專屬住戶手機程式，連接卓健醫療應用程式進行預約，最快可在預約當日於CLUB HEADLAND智能診所內，在身體檢查設施輔助下接受遙距診症服務，節省往返診所和排隊時間，更能減低傳播風險，提升生活效率，毋須踏出屋苑亦能接受全套醫療體驗。

柴灣海德園。

太古地產住宅部總經理李愷淇表示，買家對住宅項目的智能配備均有一定要求，順應醫療健康行業數碼轉型趨勢，於海德園會所CLUB HEADLAND設立智慧診所及遙距診症服務，為全港首個住宅項目提供該項設施。

卓健醫療總經理朱怡菁表示，卓健醫療於海德園會所設立的智慧診所提供遙距診症服務，屬推動醫療服務創新的重要一步。希望透過智慧診所，將遙距診症、藥物送遞及數碼平台整合，讓醫療服務真正融入住戶的日常生活，並提供更靈活的選擇。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。