周末新盤錄187宗　柴灣海德園首輪開售180伙　即日沽84伙

周末有大型新盤開售，帶動一手交投量。過去兩日（6、7日）新盤市場錄得187宗成交，較上周的161宗上升16%。當中太古地產（1972）與中華汽車（0026）合作發展的柴灣海德園第一期，於周六首輪發售180伙單位，即日沽出84伙，單日套現約7.25億元。



柴灣海德園於周六首輪發售180伙單位，即日沽出84伙，單日套現約7.25億元。發售單位包括31伙一房、130伙兩房，以及19伙三房，折實售價640.7萬元至2,020.8萬元，呎價15,328元至22,479元。連同周日成交，項目兩日累沽約87伙。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目開售後即取得強勁銷售成績，香港住宅市場基調良好，市場氣氛顯著轉好，將於短期內加推單位。

海德園設有 243 個住宅車位，配備電動車充電基礎設施，而且交通四通八達，基座設有公共運輸交匯處，前往太古港鐵站僅需15分鐘。

凱柏峰錄大手客斥1600萬「一客三食」

信和置業(0083)、嘉華國際(0173)及招商局置地(0978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰系列，於周末兩日共沽出24伙，套現逾1.2億元。當中錄得一伙大手客「一客三食」，斥資逾1600萬元連購3伙一房單位作收租用途。另外當日最高成交單位為1A座62樓E室，實用面積453平方呎，成交價804.35萬元，呎價17,756元。

項目系列自現樓重推後沽出788伙，銷售金額逾50億元。全盤累計則已售出1,633伙，總銷售金額逾123億元。

凱柏峰位於將軍澳康城路1號

黃竹坑滶晨II周末沽4伙

新世界發展(0017)、帝國集團、資本策略地產(0497)及麗新發展(0488)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸滶晨II，周末兩日沽出4伙，套現4,455.2萬元。 當中第2座17樓C室，實用面積591平方呎，兩房連書房間隔，以1,379.8萬元成交，呎價約23,347元。據悉，買家為內地專才，購入單位自住。

發展商指，滶晨系列至今售出590伙，套現逾102億元，為今年首個全吸金百億元全新盤。