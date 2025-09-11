柴灣海德園住客會所8萬呎　角落陳列藝術品　首設羅馬式高溫浴室

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園，住客會所CLUB HEADLAND以「URBAN RESORT」為設計主題，佔地約8萬平方呎，提供約30項設施。



會所CLUB HEADLAND以「URBAN RESORT」為設計主題，會所佔地約8萬平方呎，提供約30項頂級室內及戶外設施，包括約4,000平方呎綠意草地、25米戶外漾日泳池、為親子而設的家庭健身室、全港首個於住宅項目設置的羅馬式高溫浴室，以及設有高達 6.3 米攀爬繩網的兒童遊樂區，地面層接連毗鄰超過 4.3萬平方呎的戶外休憩綠化空間。

展銷廳特設互動數碼屏幕

太古地產住宅部總經理李愷淇表示，為讓買家更深入了解海德園會所 CLUB HEADLAND，海德園展銷廳特設互動數碼屏幕，呈現會所提供的一系列室內及戶外休閒設施。

藝術品陳列在項目角落

此外，由太古地產、會所設計師 Conran and Partners 及藝術顧問 ART-PARTNERS 策劃，海德園展示了由本地及國際藝術家創作的多元化藝術品，陳列在項目的各個角落。