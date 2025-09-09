太古海德園加推120伙、入場費670.6萬　落實本周六次輪盡推

太古地產（1972）旗下柴灣海德園第一期周六首輪開售180伙，即日僅沽出84伙，佔首輪可發售單位不足一半。發展商今日（9日）表示以原價加推120伙，入場費670.6萬元，同時落實本周六（13日）以先到先得形式次輪盡推120伙。



加推120伙 折實入場670.6萬

是次加推涉及120伙，當折實中包括39伙一房、81伙兩房，實用面積由418平方呎至573平方呎不等。單位定價由788.9萬元至1,454.5萬元，呎價18,053元至25,473元。

扣除15%折實優惠，折實售價670.6萬元至1,236.3萬元，呎價15,346元至21,651元。當中入場單位為2座5樓E室，實用面積437平方呎，屬一房，折實售價為679.6萬元。

太古與中巴合資共53億收購地皮

太古地產於2015年與中巴組合資公司以8.5億元收購項目地皮，太古及中巴分別佔公司8成及2成實質權益。其後於2021年進行補地價，補地價金額為45.4021億元。預期重批地段將發展的項目包括三座住宅大樓、零售空間以及一個有蓋公共交通交匯處，當中住宅部分料佔69,2276平方呎，連同所有收購成本53億元計算，即每呎地價約7,655元。