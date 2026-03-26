屯門16區巨無霸維持次季招標　港鐵鄧智輝：保持完整性不傾向切細

政府積極發展北部都會區，港鐵公司（0066）旗下位於北都範圍內的項目正在推動中，其中規模龐大涉及5,510伙、大型基座商場的屯門第16區第2期，將於今年次季（本財年首季）推出。港鐵公司常務總監–物業及國際業務鄧智輝表示，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指港鐵不會盲目推出招標項目，招標前會再聽取市場持份者意見。



「切細」影響項目、商場完整性

港鐵屯門第16區2期招標項目提供約5,510伙，並設有數十萬呎商場樓面，規模相當龐大，鄧智輝表示，過往港鐵也曾推出規模類近的項目，例如大圍名城、東涌映灣園等，坦言如果項目「切細」推出會影響項目、商場完整性，坦言不想把商場縮至每一個幾萬呎，令市民前往其他商場時要過馬路，希望做到住客由屋苑直落商場，同時又可再去鐵路站，以做到最人性化的設計，無縫連接商場鐵路。

港鐵公司常務總監–物業及國際業務鄧智輝。（蔡偉南攝）

將聽取市場持份者意見 不會盲目推出招標

他又表示，港鐵不會盲目推出招標項目，屯門項目招標前會再聽取市場持份者意見，諮詢地建會讓業界有選擇，希望標書可以迎合更多持份者吸引最多持份者參與，爭取最大發展參與費用。

啟德跑道區不少項目由合組財團發展

對於項目規模龐大、投資額或較高，他表示，啟德跑道區不少新盤項目由多間發展商合資發展商，相信不同財政背景的發展商，可以靈活組隊合作投標。

屯門第16區。

錦上路站屬策略性車站 料人流較多

至於錦上路站第二期物業發展項目早前於3月中截收意向書，共接獲30份意向書，住宅樓面涉約76.78萬平方呎，預計可提供約1,290伙，並設有商場約43.86萬平方呎，將於4月15日截標。鄧智輝表示，項目為屯馬線及未來北環線的轉乘樞紐，屬策略性車站，預計人流較多，所在位置四面環山，對未來前景有信心。又指項目也設有商場靈活方案條款，發展商也可選擇是否需要興建及營運商場。

商場靈活方案條款 做法迎合市場持份者

對於近期港鐵推出的招標發展項目設有商場靈活方案條款，發展商可選擇自行興建及營運商場，或交由港鐵負責，鄧智輝表示相關做法目的是迎合市場持份者，讓財團自行決定入標方案。他又指，目前港鐵會集中處理北環線項目，做好北都。

錦上路站。

港鐵將配合政府發展將軍澳第137區

對於將軍澳第137區的發展，他表示，政府現規劃該區興建大量公私營住宅單位，同時將會有鐵路，港鐵將會配合政府，積極做研究發展，惟該區屬中遠期發展規劃，目前談論屬言之尚早，未知會否採取「鐵路加物業」的發展模式。

港鐵公司常務總監–物業及國際業務鄧智輝。（蔡偉南攝）

港鐵公司常務總監–物業及國際業務鄧智輝。（蔡偉南攝）

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