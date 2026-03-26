港鐵鄧智輝：3大新商場未到最好表現　社區深度遊舉辦100團導賞團

港鐵公司（0066）目前旗下三個項目，包括黃竹坑站港島南岸、大圍站、日出康城項目正在推售各自最後一期住宅項目，港鐵公司（0066）常務總監–物業及國際業務鄧智輝表示，該三個項目未來數年將會有新一批住客進駐，即目前整個社區發展尚未完成，因此各自項目的基座商場黃竹坑站THE SOUTHSIDE 、大圍站The Wai、日出康城The LOHAS目然仍未到達最好表現時期。



港鐵旗下16個商場出租率100%

鄧智輝表示，目前港鐵旗下16個商場，出租率高達100%。又指1月至2月訪港遊客顯著增加，加上政府積極推動大型活動及旅遊業，旗下商場都受惠，希望能繼續保持良好勢頭。 預計隨著黃竹坑和康城等鐵路站上蓋項目逐漸入伙，商場仍有很大增長潛力。

社區深度遊年內舉辦100團導賞團

他又提到，市民消費模式不斷轉變，未來商場會更重視顧客體驗，例如舉辦社區深度遊，今年預計將舉辦100團導賞團，提供逾2,000個名額。將舉辦社區深度遊的港鐵商場包括黃竹坑站THE SOUTHSIDE 、大圍站The Wai、日出康城The LOHAS、九龍灣德福廣場、將軍澳PopCorn、青衣城。

港鐵今邀請傳媒參與推出「港鐵商場社區深度遊」，由主力推動社區連結及社區參與的香港社會企業的「街坊帶路」社區導賞員帶隊，講解黃竹坑一帶歷史、文化、景點。

遊艇經濟料帶動南區更蓬勃

政府大力推動「遊艇經濟」，擬擴建香港仔避風塘作為遊艇旅遊綜合發展，提供200泊位及250伙住宅，鄧智輝認為南區未來發展將會更蓬勃，目前旗下商場已就各區展開深度遊活動，例如黃竹坑站THE SOUTHSIDE推出「暢遊港島南」，讓市民親身踏足港島南著名文化景點，認識人情味的港島南社區。

電動車充電泊位增加300個

另外，他又指出，旗下商場會每周舉辦音樂活動，並增加投資於寵物友善設施。又指，粵車南下成趨勢，旗下商場今年將增設300多個可充電車位等，令總電動車充電泊位增加至600個。

港鐵公司常務總監–物業及國際業務鄧智輝。（蔡偉南攝）

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