世局動盪不定　樓市穩中求勝｜汪敦敬

正如筆者之前所預料，農曆年之後樓市仍然保持到農曆年前較高的成交量，但這所謂「雙小陽春」之後，又是一個什麼的景況？



在中東戰爭陰霾之下，香港住宅樓市仍然偏暖，現在的相若成交量，筆者認為會在這個水平繼續下去。基本上，我作為資深的地產人，未必想樓市再進一步熾熱，因為過分熾熱後市就會出現冷靜期，越遲調整，冷靜期就越長！我認為樓價慢升才是令到最多人得益的。無論如何，相信今年內樓市總有較平靜的時候，但是這種未來出現的平靜，要收復回升，相對上會比之前容易得多，因為香港仍然積聚了大量的購買力，即資金！

中東的戰爭雖然打得激烈，但去到最近的星期六、日（即3月21日至22日）仍然未算影響到本港樓市，筆者相信戰爭當然會有影響經濟的時候，尤其是股市，樓市最終也不會沒心理上和間接上的影響，但縱使有波折，我仍然認為樓市還有一定程度的吸引力，除了因為購買力積聚之外，現在的租賃成交量亦足以令租金繼續上升。如果樓市買賣交投轉趨平淡，只會更多人租樓。當然，租金上升的最大原因是香港金融中心日益回復生氣，因此會帶來了很多外來人口，這些人無論是因為金融發達而來、或因為香港教育中心的成功、或香港的創科事業起動而來，外來人口增加只會增加地產的長遠購買力及短線的租金支持。

另一方面，戰爭亦可能帶來貴金屬的長遠上升，雖然貴金屬因為過多所謂紙黃金或者衍生工具產生而短期泡沫化。最近金價下跌相信是一個泡沫爆破的調整，但問題是，令實金長遠上升的因素沒有改變，就是人們對美國秩序的不安，這一點沒有改變，其實黃金的長遠吸引力仍然存在。

當然，近日黃金的動盪令人知道房地產的可貴及穩定性，房地產還存在很多機制，包括如果美債和美匯都出現下跌，或近期大家擔心的通脹上升，這些都是對樓市造就了上升的力度。當然，我們要以市場互動，看清楚以上關心的因素有沒有作出預期的變化，筆者認為住宅樓市在現在非太平盛世的當下，每年上升5%至10%已經是一個最理想、最多人共贏的方案和期望了。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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