歷史永遠重複錯誤　市場從來絕處逢生｜汪敦敬

樓市果然出現雙小陽春！農曆年前後都有較多成交的現象出現！不少高手也修改其預測，認為今年樓市可以有15%至20%的升幅！整體氛圍都感到樓市越來越熾熱！筆者無意評論任何專家的看法，只是感到群眾的反應其實很荒謬，不久之前，港人還沉溺在樓價會跌七成的悲情之中，其實這兩個時段，市場的數字並沒有太大改變，但市民接受程度就由跌七成轉為升兩成，概念上有九成的信念差距，港人是否應該深思一下，自己是否太容易人云亦云？



我司的祥益指數，在掌握樓市趨勢上十分具參考價值，往往是早一步知道樓市的轉勢，但只是一個地區性的數據，區域板塊以外的參考未臻完美，顯然全港以差估署的指數數據最齊且最準確，不過數據齊結果自然容易滯後，所以中原指數已經有相當足夠的參考，筆者昨天問DeepSeek：『以中原指數去計算，近年樓價最低是什麼時候？」AI的答案很精簡有力：「根據最新公布的中原城市領先指數（CCL），如果「近年」是指最近一、兩年，樓價最低位出現在2025年第一季。但若要追溯至指數創立以來的絕對最低點，則是2003年「沙士」時期。具體數據如下：近年低位（約2025年3月）：當時指數跌至134.89點。主要受高息環境及減息預期觀望氣氛影響，但自2025年5月息口回落後，樓價已見底回升超過10%。歷史絕對低位（2003年）：指數曾跌至31點。當時受到「沙士」疫情、亞洲金融風暴及科網泡沫爆破等多重打擊，樓市陷入谷底。』

AI的答案當然可靠，何況這些都是事後確認了的數據！近年來的歷史低位，現在回看，當然很多人都覺得是入市時機，可能有人會說，如果事前有人告訴我這些入市時機，那多好！其實以上的重要時機，無論2003年或者是2025年的3月或5月，筆者都有發表「市場預喜」，尤其是2025年我們更用圖表分析反映上半年的「雙底」型態（詳見圖表），2025年7月起更不斷分享尋底之後的起步回升期！而在香港01此專欄，筆者由2025年8月起亦不斷撰文分享。其實在這段時間，筆者幾乎每個月都會提醒公眾，當然我要面對很多人取笑，評論員很多時要面對網上的欺凌，但我都一笑置之，因為我只是分享所見到的事實。

執筆的時候，農曆年之後的小陽春是初步確立，去到今日（3月3日），筆者認為完整的小陽春已經出現了，大家應該吸收今次教訓，雖然類似的教訓過往已經多次出現，但人類永遠都會重複着歷史發生過的事！樓市其實有時價升有時價跌，這本來是平常事，但每次跌的時候，人們都會無止境地將情緒推向悲情，最後大部分人都錯過入市機會！

希望下次樓價跌的時候，大家不再人云亦云，悲情的時候，很多所謂的評論其實都只是滿足人的悲哀情懷而已，所以負面情懷的評論是最多人瀏覽的，但現實並不是每次繼續向悲情發展下去，樓價有下跌的時候就有回升的時候！

如果你需要或者適合投資房地產的話，下次出現悲情的時候要知道：「眾人貪婪我恐懼！眾人恐懼我貪婪！」的道理。

眼前的小陽春出現，甚至突然中東出現戰爭，起碼在筆者執筆的時候，對小陽春都沒有太大影響！筆者認為現在不是一帆風順的世道，我評估的小陽春會將樓價繼續推高，大概今年升到10%至15%就要面對考驗，即是說很多住宅樓價已由原本下跌三成，其實已經大部分收復失地，去到這個時間，應該是要等到經濟再進一步全面復甦才可令樓價邁向破頂，所以今年樓價極可能是先升後調整，至於調整後是打橫鞏固、輕微下調或是輕微上升，還看下半年經濟步伐的表現，我覺得這是較實際的投資預算。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

