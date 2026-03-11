當小陽春遇上中東大戰！冰火相濟的暢旺樓市！｜汪敦敬

什麼是小陽春？一般的小陽春是指春節過後，季節性需求回升，成交較春節前的淡季明顯增加！小陽春其實只是市場的正常「運動」，小陽春出現並不能改變樓市的趨勢！遇上靜市，小陽春收復了「過跌」的部分之後一樣可以調整！假設遇上旺市回升期，小陽春就會加快樓價上升的勢頭！所以，首要弄清楚樓市的本質，筆者在此再簡單描述。



關於樓市的進展，近年樓市在下跌之下，去到2025年的2月和6月（根據祥益指數），就開始出現了圖表技術分析的「W」雙底型態，所謂雙底即是說6月的底高過2月的底！這是一個樓價找到谷底的訊號，之後應該會出現一個長期的上升時段！其中2025年2月正是一個小陽春，因為樓市處於正常回升的起步階段，於是去到今年農曆新年前，較罕有地的出現過年前的小陽春，樓價和成交量在過年前反而上升！（詳見屯天百大屋苑每周二手成交量趨勢圖表）於是有機會成為過年前後皆升的「雙小陽春」！

過年後的小陽春通常在約初十五之後才形成的，今次是2月28日即初十二「報到」！但剛好遇上伊朗領袖哈梅內伊在美以空襲下遇害！於是一場中東大戰爆發！那會否影響香港樓市的小陽春？首兩日，即是2月28日及3月1日來說，筆者見不到有任何影響，甚至在中東戰爭這極大負面消息爆發的時候，小陽春如期出現！遠方打仗，雖然未影響人心，但是經濟的連鎖反應，最後都可能會對樓市有影響的，所以我們要留意股票市場，尤其近年股市對樓市的影響幾乎可說是立竿見影。

還好，截稿時香港股市相對歐美和其他亞太市場是穩固！春節過後的首個周末（3月7日及8日），即是小陽春出現的一星期後，筆者經營的屯門及天水圍區成交繼續增加！當然，我見到行家十大屋苑買賣有下跌的情況，查詢之下，不少外區行家都反映市場上已開始「缺盤」！相信在缺盤的情形之下，業主取態更加「硬淨」甚至反價！所以有個別屋苑成交反而減少，但總成交量筆者相信是增加的情況。

而一手樓市方面（詳見全港一手成交量圖表），多個樓盤出現暢銷的局面，長線及短線的投資者加快入市，筆者對後市仍然是看好！加上租務成交繼續增加，更反映到後市有力。雖然如此，但樓價是有條件上升之餘，仍未有條件失控大升的！現在的樓市興旺，除了因為購買力凝聚之外，還有「追落後」的情況，住宅樓價比高峰期的2021年曾下跌三成！現在已回升一成左右，換言之目前樓價與高位仍有兩成左右的差距，仍算是相當吸引！

但是，如果未來樓價再升一成以上，吸引力就會減少，所以筆者經常說樓價升得越慢越好！當然，如果樓價再升得過急，後市就有機會調整，雖然這個機會不大。另外，很多人關心樓價會否完全收復失地，當然會，但筆者認為不會在太短期內出現，始終要等待整體經濟恢復！才有整體回升的條件啊！

個人希望樓市不斷慢升，才能保持現在的幸福勢頭！

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

