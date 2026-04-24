財力驚人！陳奕迅經理人甘菁菁1.4億購南區豪宅　兼500萬買埋車位

樓市逐漸回暖，豪宅新盤錄得名人入市。「樂壇天王」陳奕迅的經理人甘菁菁，新近以逾1.4億元購入鴨脷洲凱玥一伙四房戶，呎價約38,621元。她同時斥500萬購入項目一個車位，累計入市金額逾1.45億元。



上述成交單位為鴨脷洲凱玥3座低層B室，實用面積3,627平方呎，屬四房四套房間隔。據悉，該單位於上月底以招標形式售出，成交價逾1.4億元，呎價約38,621元。而新買家姓名為KAN CHIN CHIN LISA，即「樂壇天王」陳奕迅的經理人甘菁菁（LISA）。另外，她亦以500萬元認購項目一個車位。

採用33日成交期 入市繳付逾900萬印花稅

成交記錄冊顯示，甘菁菁採用「33天現金付款計劃」，90%售價餘款須於簽署臨時買賣合約後33天內付清。另外，她此次入市需繳付約910.5萬元的印花稅。

陳奕迅（中）與其經紀人甘菁菁（右）。（網上圖片）

造價較樓下單位更平

資料顯示，屋苑2023年售出的一伙比甘菁菁低一層之單位，作價約1.72億元，呎價約47,422元。對比之下，甘菁菁買入高一層的單位，樓價反而平了19%。有代理透露，很可能因為甘菁菁選用更短的成交期，故造價較樓下單位更平。

為陳奕迅經紀人 丈夫亦為知名娛樂人

甘菁菁早年曾效力於寶麗金等大型唱片機構，出任市場總監等要職；其後轉戰傳媒界，加盟香港商業電台並一路晉升至助理總經理。2015年，甘菁菁正式接替陳家瑛，全權掌管陳奕迅的經紀與演藝事務。其丈夫黃劍濤（Duncan）也是香港娛樂人，現時出任香港環球唱片及其子公司正東唱片、新藝寶唱片、上華唱片高層。

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