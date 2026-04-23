美聯：首季短炒帳面獲利個案飆升6.2倍　8成獲利　齊創撤辣後新高

二手樓市交投量上升，當中不乏短炒獲利個案。美聯物業分析師岑頌謙指出，今年首季短線轉售(持貨年期1年或以下)共錄得512宗註冊登記，較去年第四季的243宗大增約1.11倍，較去年同期111宗更大升3.61倍。當中，今年首季錄帳面獲利的個案達443宗，較去年第四季的183宗按季急升約1.42倍，按年更飆升6.26倍。



無論短線轉售宗數或帳面獲利宗數，均已連續8個季度上升，並持續齊創撤辣後新高；若以帳面獲利比率計算，今年首季約86.5%的短線轉售錄帳面獲利，較去年第四季約75.3%上升約11.2個百分點，較去年同期約55%更大升31.5個百分點，同樣創撤辣後季度新高。

每季短線轉售註冊個案、帳面獲利個案及獲利比率

短線轉售個案以持貨年期1年或以下紀錄。

首季短線轉售佔二手註冊量3.5% 短炒未見成風

岑頌謙補充，首季短線轉售活動無疑明顯轉趨活躍，反映投資者活動增加，但與同期逾14,000宗二手住宅註冊量相比，相關個案僅佔約3.5%，比例仍然偏低；而更能反映樓市「炒風」的以確認人身份將物業轉售個案(俗稱「摸貨」)，今年首季只錄個位數，佔整體交投的極少數，以上數據均顯示市場未有出現「短炒」過熱的情況。

新盤轉售獲利比率達9成 表現優於二手

岑頌謙續稱，首季短線轉售錄逾86%帳面獲利，除受樓價上升帶動外，有新入伙屋苑錄得顯著利潤從而吸引部分業主趁勢沽貨，成為另一重要推動因素。據統計，於首季443宗錄帳面獲利的短線轉售個案中，涉及購入新盤後轉售的個案有213宗，佔約48.1%。值得留意，新盤轉售的帳面獲利比率高達90.3%，明顯高於同期購入二手物業後轉售的83.3%。

首季獲利個案近3成屬SIERRA SEA 帳面平均賺逾百萬元

按屋苑劃分，今年首季短線轉售並錄帳面獲利的首3位屋苑，全部來自新盤項目。當中，西沙SIERRA SEA錄得最多帳面獲利個案，共130宗，佔整體獲利個案443宗近3成，平均每宗帳面獲利約109.3萬元。排名第二為北區北映薈，錄得27宗，平均每宗獲利約30.5萬元；元朗朗天峰則以20宗位列第三，平均每宗帳面獲利約64.3萬元。

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