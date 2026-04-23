紅磡首岸截收逾7600票　超額認購逾33倍　擬短期內加推新單位

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），落實周六（25日）首輪發售218伙，發展商表示，項目已於昨日截票，截收逾7,600票，較首輪發售的218伙，超額認購逾33倍。另外，項目將於短期内加推新單位。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自推出首兩張價單後，市場反應非常熱烈，項目於昨日截票，實際票數仍在點算中，截收逾7,600票，較周六首輪發售的218伙超額認購逾33倍，當中6成來自九龍區，其餘為港島及新界區。另外，項目將於短期内加推新一批單位應市。

周六分三組揀樓 大手客最多可購8伙

發售當日會分S、A及B組，3個組別揀樓，S組買家須購4至8伙指定單位，A組買家須購2至3伙指定單位，B組買家可購一至兩伙。S及A組共設133伙可供選擇，兩個組別的報到時間為早上9點，B組報到時間則由早上12點開始。

右一：恒基物業代理有限公司董事及營業(二)部總經理韓家輝。（發展商提供）

折實入場價638萬 折實呎價由17,365元起

首岸首輪銷售的218伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位203伙及三房單位15伙，實用面積由339至642平方呎，價單售價由701.1萬至約1,445.9萬元，價單呎價由19,083至23,251元，折實售價則由638萬元至約1,315.8萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。

項目特別邀得《女神配對計劃》中的大熱CP，葉蒨文（Sophie）及曾展望（GM），「情侶檔」上陣為項目拍攝宣傳短片，到訪項目展銷中心及示範單位，並在紅磡區内四處「打卡」。

項目特別邀得《女神配對計劃》中的大熱CP，葉蒨文（右）及曾展望（左）為項目拍攝宣傳短片。（發展商提供）

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