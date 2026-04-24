爪哇控股1.8億沽壽臣山道東1號獨立屋 預計虧損1720萬
撰文：蔡偉南
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爪哇控股（0251）公布，其間接全資附屬公司出售位於壽臣山道東1號的21號獨立屋予獨立第三方Wang Wanyu，總現金代價為1.8億元。
爪哇又表示，出售事項為本公司將其於該物業的投資變現提供了機會，從而為本集團帶來額外的現金流，以增強其財務靈活性。
又指完成後，根據出售集團最近截至2026年3月31日止三個月的未經審核綜合管理賬目，於收取出售事項的代價並考慮到該物業的賬面價值，集團預計將於其綜合收益表內錄得的總虧損約1,720萬元（扣除交易費用和開支前），該收益（扣除本集團內部交易及相關稅項後）將於本集團之損益賬目中確認，並將變現現金額約7,460萬元（扣除現有銀行貸款後）。實際虧損金額須經審計師審查和確認。
該物業位於香港壽臣山道東1號的21號獨立屋，包括兩個停車位，目前處於空置狀態。
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