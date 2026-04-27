大圍柏傲莊III重建後首宗撻訂　四房買家5日後棄購　料殺訂逾兩球

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III錄得重建後首宗撻訂個案，涉及一伙樓價4,356萬元的四房戶，今棄購料共輸逾217萬元訂金，該單位亦正以招標方式重新發售。



據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為柏傲莊III 第8A座48樓A室，實用面積1,210平方呎，屬四房間隔，於2026年4月13日時以招標方式沽出，成交價為4,356萬元，呎價高達約3.6萬元，當時買家採 360天即供付款計劃，及擁住客車位認購權等。

5日後棄購 殺訂逾兩球

不過，該批買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價5%，料合共涉及217.8萬元。

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