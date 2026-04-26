柏傲莊III周四價單再賣45伙 入場費921.6萬、呎價2.56萬起
撰文：蔡偉南
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新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 周六（25日）次輪銷售75伙，即日沽清，發展商最新再作加推，更新合共4張價單，當中45伙，扣除最高折扣20%，一房戶折實價921.6萬元起，並於周四（30日）下午開售。
將於周四發售的45伙，包括7伙一房戶、38伙兩房戶，實用面積由359至509平方呎，折實價介乎921.6萬至1,537.2萬元，折實呎價25,671至30,200元。
周四銷售當日將分為4個組別，其中S組買家最多可買6伙；A組買家可購買最多2伙；至於散客最多可買2伙。
項目連同早前招標發售單位，柏傲莊III於8個銷售日售出270伙，套現逾44億元。
↓↓柏傲莊III次輪現場情況↓↓
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