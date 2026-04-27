屯門黃金海灣·意嵐加推70伙　折實均價14626元　個別單位加價3成

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，最新加推6號價單，涉及70伙，折實平均呎價14,626元，較去年10月推出的5號價單，同樣涉及70伙，折實平均呎價11,336元，大幅高出約29%。此外，新一張6號價單內，也有個別單位折實價較一年半前的上一張價單高出近3成。



6號價單提供70伙，涵蓋23伙一房連衣帽間單位、33伙兩房單位及14伙頂層特色戶，實用面積由350至516平方呎，折實價由426萬至831.7萬元，折實呎價由12,017至16,770元。入場單位為5A座5樓G室，實用面積355平方呎，折實價約426萬元，折實呎價為12,017元。同時公布銷售安排，於周五（5月1日）推出28伙發售。

個別一房戶大幅加價近3成

翻查6號價單，其中實用面積301平方呎的5A座26樓J室，屬一房間隔，價單定價517.8萬元，扣除最高6%優惠後，折實售價約486.7萬元，折實呎價約16,170元。

若對比2024年10月推出的5號價單，當時面積相同的25樓J室，價單定價僅為402.6萬元，扣除最高6%折扣優惠，折實售價約378.4萬元，折實呎價約12,573元。反映最新6號價單位內的26樓單位，較一年半前低一層的25樓單位，折實售價大幅高出約108萬元或約29%。

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