為築新婚愛巢 換樓客370萬買黃金海灣一房 單位僅逾1年炒貴28%
撰文：黃祐樺
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樓市交投持續暢旺，部分新盤錄短炒成交。屯門黃金海灣一伙一房戶新近以370萬元成交，呎價約11,859元。原業主持貨逾1年，帳面勁賺逾81萬元。若扣減使費，料該業主實賺逾77萬元。
利嘉閣地產分行高級經理黃錦鵬表示，是次成交為屯門黃金海灣．珀岸1A座低層G室，實用面積約312方呎，屬一房連開放式廚房間隔，向東南，望內園池景。原業主最初以388萬元叫價放盤，議價後同意減價18萬元，終以370萬元沽出，呎價約11,859元。
擔心樓市升溫 換樓作新婚之用
至於，新買家為外區客，計劃換樓作新婚之用，早前錯過了該盤抽籤機會，現轉投二手市場，因鍾情單位樓齡新，景觀理想，加上擔心樓市升溫，決定即睇即洽購。
據悉，原業主於去年1月以約288.6萬元一手買入單位，持貨逾1年，帳面獲利逾81萬元，單位期內升值約28%。即使扣除稅務、代理佣金等使費約3.71萬元，料實賺逾77萬元離場。
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