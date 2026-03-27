收樓一粒鐘！黃金海灣·意嵐兩房戶1.52萬閃租　業主享約3.5厘回報

新晉屋苑租務需求殷切。屯門新入伙盤黃金海灣·意嵐，新近錄得首宗兩房單位租務成交，業主收樓僅一小時，便速以每月1.52萬元租出單位，呎租約34元。以業主2024年買入價約530.8萬元計算，享約3.5厘回報。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為黃金海灣·意嵐3座低層B室，實用面積約448平方呎，屬兩房間隔。據悉，租客原於九龍區居住，早兩日陪同親戚到屋苑收樓時被項目吸引，隨即聯絡代理物色同屋苑租盤。

收樓一小時即租出單位 月租1.52萬

該客有見同層正好有一個放租盤，惟當時業主尚未完成收樓，故即時預約業主於收樓當日帶同該客睇樓。最終即場以月租1.52萬元承租，呎租約34元，由收樓至簽租約只花約一小時。

業主享約3.5厘回報

資料顯示，業主於2024年7月約530.8萬元購入單位，以當時的購入價計算，租金回報約3.5厘。

成交單位為黃金海灣·意嵐3座低層B室，實用面積約448平方呎，屬兩房間隔。（李煥好攝）

屯門黃金海灣·意嵐。（李煥好攝）

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