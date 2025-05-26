屯門黃金海灣·珀岸加推100伙　折實入場356.8萬　周五再賣148伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸今日（26日）加推5號價單，涉100伙，當中主打兩房，折實售價356.8萬起。另落實本周五（30日）發售148伙，當中以價單發售98伙，招標50伙單位。發展商表示，新價單較對上一張號價單提價6至8%。



加推100伙 折實入場356.8萬

是次加推單位涉及100伙，戶型涵蓋一至三伙，實用面積由269至655平方呎，其中一房佔10伙、兩房佔74伙、三房佔7伙，以有9伙特色戶 ，折實售價由356.8萬至813.1萬元，折實呎價10,105元至14,667元。

入場單位第1B座3樓G室，實用面積271平方呎，屬一房間隔，連80平方呎平台，折實售價356.8萬元，折實呎價13,166元。

左起：旭日國際李炳餘、旭日國際辜錦波

對上一張號價單提價6至8%

後市方面，旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，近日港元拆息下跌料利率將平穩發展，加上中港兩地政府亦有不少政策推動樓市，料樓價升3%。

旭日國際地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波表示，是次新價單亦因應不同樓層、景觀及位置不同會較4號價單提價6至8%。

據知，項目已累沽880伙單位，套現逾31億元 。