差估署：3月樓價指數報312.8點　按月升1.39%　連升10個月

據差餉物業估價署最新資料，2026年3月私樓售價指數報312.8點，按月升1.39%，連升10個月，為2023年11月後的逾2年高位。至於，樓價今年首季升4.4%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約21.4%。



樓價首季升4.4%

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報314.8點，按月升約1.42%；大型單位（D、E類）報279.8點，按月升約0.94%。

A類細單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報331.1點，按月升約1.44%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報306.9點，按月升1.42%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報297.6點，按月升1.16%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報281.4點，按月升約0.9%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報274.8點，按月升約0.96%。

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