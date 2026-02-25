差估署：1月樓價指數報301.4點　連升8個月　創逾1年半高位

據差餉物業估價署最新資料，2026年1月私樓售價指數報301.4點，按月升0.5%，連升8個月，創逾1年半高位，屬2024年6月後再次重上300點水平。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約24.3%。至於2025年全年樓價經調整後，累升3.7%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報303.2點，按月升約0.53%；大型單位（D、E類）報272.6點，按月升約0.74%。

C類大單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報319.7點，按月升約0.5%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報294.6點，按月升0.48%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報288.5點，按月升0.91%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報273.2點，按月升約0.74%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報270.9點，按月升約0.78%。

萊坊王兆麒：2026年樓價全年有機會升8%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠踏入2026年，整體樓市表現明顯向好，之前減息對刺激整體樓市最大效益，市場氣氛回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，市場購買力繼續傾斜新盤，但新盤開價未見進取，二手樓價未見大幅回升。

聯儲局於12月議息再減息0.25厘以推動經濟，預計樓市在農歷新年後會開始明顯好轉，2026年樓價全年有機會升8%。

他又預料，香港銀行會在2026年再下調最優惠利率P約0.125-0.25厘，按息將回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於三厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

貨尾量仍高企 預計要再減一萬伙有利樓價明顯回升

新盤銷情⁠預計較二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年第三季回落至較健康水平。2026年成交量將上升65,000至68,000宗水平，一手成交佔35%左右。

發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。短期內發展商仍會以貼市價開盤，主要任務仍是要「去庫存」，改善財務及現金流狀況，價單之間的提價潛力不高。