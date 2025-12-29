差估署：11月樓價指數報297.3點　連升六個月　今年樓價累升2.8%

據差餉物業估價署最新資料，2025年11月私樓售價指數報297.3點，按月升0.9%，連升六個月，為超過4年來的最長升浪，累積上升約3.77%。至於今年首11個月累升約2.8%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約25.3%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報298.9點，按月升約0.95%；大型單位（D、E類）報270.5點，按月升約0.41%。

B類大單位漲最多、升幅1.15%

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報317.6點，按月升約0.6%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報289.7點，按月升1.15%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報280.4點，按月升1.12%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報271.5點，按月升約0.26%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報267.2點，按月升約0.75%。

萊坊王兆麒：2025年整體樓市表現比2024年好

萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，2025年整體樓市表現比2024年好，價量齊升。調整印花稅對細價樓成交量有幫助，但減息對刺激整體樓市最大效益市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor 未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價今年內仍未能明顯回升。

萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

料明年樓價最多升8%

⁠⁠聯儲局於12月議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉，但之前香港樓價仍未會見明顯回升，2025升約3%。2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升5至8%。

料明年下調最優惠利率P 0.125至0.25厘

他又預料香港銀行會在明年初再下調最優惠利率P 0.125至0.25厘，按息將回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於三厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。

預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年年中回落至較健康水平。

短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至60,000至62,000宗。2026年成交量將上升62,000至65,000宗水平，一手成交佔35%左右。

短期內發展商仍會以貼市價開盤

發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。短期內發展商仍會以貼市價開盤，主要任務仍是要「去庫存」，改善財務及現金流狀況，價單之間的提價潛力不高。