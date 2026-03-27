差估署：2月樓價指數報307.6點　連升9個月、創22個月新高

據差餉物業估價署最新資料，2026年2月私樓售價指數報307.6點，按月升1.58%，連升9個月，屬2024年4月後約22個月新高。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約22.7%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報309.5點，按月升約1.6%；大型單位（D、E類）報277.6點，按月升約1.39%。

B類單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報325.7點，按月升約1.62%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報301.5點，按月升1.69%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報293.1點，按月升1.21%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報279.1點，按月升約1.53%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報272.9點，按月升約0.92%。

奧雅納王兆麒：2026年樓價全年有機會升8至10%

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，⁠踏入2026年，整體樓市表現明顯向好，息口回落對刺激整體樓市最大效益，市場氣氛回暖，但由於貨尾量仍然偏高，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價未見大幅回升。

又指，聯儲局於3月議息維持利率不變，中東局勢影響油價上升及帶來通脹，美國上半年內難再減息，香港短期亦不會再減P。不過，隨著熱錢流入香港避險，Hibor 或會反覆向下，預計樓價在第一季能升約4%，2026年樓價全年有機會升8至10%，而中小型住宅樓價升幅或突破10%。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。

未來幾個月按息有望進一步回落

他預料香港銀行會在2026年再下調最優惠利率P 0.125至0.25厘，按息將回落至3%以下，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於三厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。

他又認為，新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少4,000至5,000伙後，會有利樓價進一步上升，以現時銷售步伐最快在2026年第三季回落至較健康水平。2026年成交量將上升65,000至68,000 宗水平，一手成交佔35%左右。

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