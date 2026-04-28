差估署：3月租金指數報202.2點　連升5個月　首季累升0.85%

據差估署最新資料，2026年3月份私樓租金指數報202.2點，較2月時的201點，按月升0.6%，再創歷史新高紀錄，連升5個月。首季租金指數累升0.85%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報206.1點，按月升約0.59%；大型單位（D、E類）報156.1點，按月升約1.3%。

D類單位租金按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報219.8點，連續三個月表現持平；B類單位（431至752平方呎）報201.3點，按月升1%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報172.1點，按月升約1.24%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報162.1點，按月升約1.44%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報144.0點，按月升約1.05%。

反映樓價走勢的CCL連跌8周，跌穿180水平。（羅君豪攝）

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