差估署：11月租金指數報200.7點再創新高　首11個月租金累升4.26%

據差估署最新資料，2025年11月份私樓租金指數報200.7點，較10月時的200.3點，按月升0.2%，再創歷史新高紀錄，連升12個月，累升約4.59%。今年首11個月，租金指數累升4.26%



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報204.9點，按月升約0.24%；大型單位（D、E類）報151.4點，按月升約0.13%。

D類大單位租金指數升0.19%

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報220.9點，按月升0.05%；B類單位（431至752平方呎）報198.8點，按月升0.3%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報167.9點，按月升約0.06%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報156.5點，按月升約0.19%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報140.3點，按月持平。

差估署：11月租金指數報200.7點再創新高。（羅君豪攝）

料明年再升3至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。