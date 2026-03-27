差估署：2月租金指數報200.8點續創新高　按月升0.05%、連升4個月

撰文：黃祐樺
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據差估署最新資料，2026年2月份私樓租金指數報200.8點，較1月時的200.7點，按月升0.05%，再創歷史新高紀錄，連升4個月。首兩個月租金指數累升0.15%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報204.8點，按月升約0.05%；大型單位（D、E類）報153.9點，按月升約0.52%。

C類單位租金按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報219.8點，按月表現持平；B類單位（431至752平方呎）報199.3點，按月表現持平；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報169.3點，按月升約0.77%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報159.6點，按月升約0.69%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報142.2點，按月升約0.14%。

萊坊方耀明：2026年租金平穩向上全年升3至5%

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，政府各類人才計劃持續支持勞動人口及高收入人士增長，加上積極推動「留學香港」品牌，對住宅租務需求繼續有剛性支持，二月住宅租金與上月相若，按月上升0.05%，首兩個月一共上升0.15%。料2026年租金走勢繼續平穩向上，全年升3至5%。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明。
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