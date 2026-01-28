差估署：12月租金指數報200.7點、連升13個月 全年租金累升4.26%
撰文：黃祐樺
出版：更新：
據差估署最新資料，2025年12月份私樓租金指數報200.7點，較11月時的200.5點，按月升0.1%，再創歷史新高紀錄，連升13個月。總計2025年全年租金指數累升4.26%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報204.8點，按月升約0.098%；大型單位（D、E類）報152.7點，按月升約0.59%。
E類大單位按月升0.71%最多
至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報219.9點，按月升0.05%；B類單位（431至752平方呎）報199.5點，按月升0.15%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報168.4點，按月升約0.42%。
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報157.9點，按月升約0.57%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報141.7點，按月升約0.71%。
料2026年租金按年再升3至5%
萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。
