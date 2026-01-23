專訪｜會地黃光耀：DEEP WATER SOUTH打頭陣　主打南區、內地豪客

2025年樓市由谷底反彈，據代理數據去年全年樓價回升4.7%。在市況回暖下，本地大型發展商積極部署推售全新盤。會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，將於短期內登場，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受《香港01》專訪表示，該樓盤將為今年集團「打頭陣」，亦為「2026頭炮鐵路上蓋項目」。



DEEP WATER SOUTH全盤提供617伙，目標客群將以南區傳統富豪、高淨值內地及海外客戶、家族辦公室、企業高管等人士為主。



近日命名的DEEP WATER SOUTH，為黃竹坑站港島南岸壓軸的第6期，全盤提供617伙，其中第6A期MONT BLUE佔463伙，主打一房至三房戶；而第6B期GRANDE BLANC佔154伙，主打實用面積約1,500至1,600平方呎的三房至四房戶。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（梁鵬威攝）

樓盤定位豪宅 融入「南法名流貴族生活」元素

該樓盤為「港島南岸最近港鐵站的期數」，設有專屬升降機直達商場、港鐵站，項目將以超級豪宅定位。

樓盤整個會所園林、單位設計，均以「南法名流貴族生活」作主題，設施媲美區內頂級遊艇會，加入不少南法元素。黃光耀透露，住客會所將設有私人影院，並加插南法電影之都康城元素；同時也設有私人遊艇會級設施。

由於項目定位豪宅級別，黃光耀指，第6A期MONT BLUE開則多元化，目標客群將主打南區富裕分支家庭、以及往來商業區的高級管理人員、專業人士，同時也料吸引來自內地、本地、海外的投資者。

至於第6B期GRANDE BLANC，由於主打三房至四房大戶型，目標客群將以香港傳統富豪（Old Money）、富二代為主，同時也預計吸納高淨值內地、海外客，以及家族辦公室。此外，由於區內大單位供應不多，預計也可吸引富豪級投資客。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（梁鵬威攝）

料吸引南區富裕分支家庭、內地超級富豪

黃光耀又指，過往區內不少富豪家族均居於南區一帶的獨立屋，若第二代家族成員有意於置業，通當也會在選擇同區新晉屋苑的分層單位。此外，他又透露，根據過往經驗，內地超級富豪向來鍾情港鐵站上蓋的豪宅物業，例如九龍站上蓋屋苑等，因此預計DEEP WATER SOUTH亦會吸引到本地富二代或內地超級富豪的注目。

內地客來港入市個案漸多，黃光耀透露，2025年會德豐地產旗下多個新樓盤推出時，內地客整體佔比多達25%。其中灣仔春園街新盤SPRING GARDEN的內地客佔比更高達9成，而啟德區的新盤個案，內地客佔比亦達4至5成。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。