資深投資者林少釵再沽貨　9900萬沽壽山村道榛園　17年帳賺5000萬

二手市場轉旺，不少資深投資者選擇離場。當中資深投資者林少釵新近以9,900萬元沽出深水灣壽山村道榛園單號洋房，持貨17年帳賺近5,000萬元或一倍。至於新買家為內地客。



據資料指，是次成交為壽山村道榛園單號洋房，實用面積2,634平方呎，屬四房間隔，該洋房在5月中以9,900萬元沽出，呎價37,585元。至於，登記買家以聯名方式入市，分別姓周及孔，其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

壽山村道榛園。

原業主為資深投資者林少釵沽貨

至於，原業主在2009年以公司名「新盈環球控股有限公司」擲4,968萬元買入，其公司董事為為事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵等人，持貨至今17年，是次轉手帳面獲利4,932萬元，單位期內升值99%。

去年1.15億沽Shouson Peak洋房帳蝕7780萬

值得留意的是，資深投資者林少釵近期亦頻頻沽貨，在2025年10月以1.15億元沽Shouson Peak洋房，持貨13年帳面蝕讓7,780萬元。另亦在2024及2025年各以2,368萬元及2,828萬元連環沽出兩伙南區壽臣山翠谷別墅，合共至少帳面蝕讓1,204萬元。

Shouson Peak洋房。(網上圖片)

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