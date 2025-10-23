投資者林少釵1.15億沽Shouson Peak洋房　13年蝕7780萬創屋苑新低

二手市場蝕讓，不少資深投資者亦要蝕沽離場。當中資深投資者林少釵新近以1.15億元沽港島南區豪宅Shouson Peak洋房，13年帳面勁蝕7,780萬元或貶值四成，創屋苑成交價及呎價新低。



據資料指，是次成交為港島南區豪宅Shouson Peak一幢單號洋房，實用面積2,775平方呎，屬四房間隔，該洋房9月底以1.15億元沽出，呎價41,441元，創屋苑成交價及呎價的新低。至於，登記買家以普通話拼音，料為內地背景人士。

港島南區豪宅Shouson Peak。（網上圖片）

資深投資者林少釵13年貶值四成

據知，單位原業主為事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵，在2012年4月用公司名「新盈環球控股有限公司」以1.928億元買入，再在2022年進行內部轉讓，持貨至今13年，是次轉手帳面蝕讓7780萬元，單位期內貶值40.4%。

值得留意的是，資深投資者林少釵過去一年多頻頻沽貨，早前已經各以2,368萬元及2828連環沽出兩伙南區壽臣山翠谷別墅，合共至少帳面蝕讓1,204萬元。