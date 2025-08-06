投資者林少釵2368萬再蝕沽壽臣山翠谷別墅　一年沽兩伙共輸1200萬

二手市場蝕讓，不少資深投資者亦要蝕沽離場。當中資深投資者林少釵在一年多內已經連環沽出兩伙南區壽臣山翠谷別墅，料至少帳面輸1,204萬元。最新以2,368萬元沽出一伙該屋苑低層三房戶，持貨10年帳面輸逾700萬元離場。



資料指，是次成交為翠谷別墅1座低層A室，實用面積1,177平方呎，屬三房間隔，新近以2,368萬元沽出，呎價約20,119元。

至於，原業主為從事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵，在2015年3月以3,070萬元購入單位，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓702萬元，單位期內貶值22.9%。

翠谷別墅。

一年前蝕賣翠谷別墅頂層戶 蔣震女兒蔣麗萍接貨

值得留意的是，林少釵在2024年4月亦以2,828萬元沽出翠谷別墅一伙頂層戶，當時買家為震雄集團創辦人蔣震女兒、前立法會議員蔣麗芸胞妹蔣麗萍及相關人士。

當時林少釵持貨7年轉手帳面蝕讓502萬元。換言之，他在一年多內已經連環沽出兩伙翠谷別墅，料至少帳面輸1,204萬元。