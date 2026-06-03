粵劇名伶芳艷芬等人士　7797萬沽馬己仙峽道三房　28年帳升4.3倍

市場再錄名人沽貨，有「花旦王」美譽、今年踏入100歲的粵劇名伶芳艷芬或相關人士，新近以7,797萬元沽山頂馬己仙峽道26號三房戶，持貨至今28年轉手帳面獲利6,317萬元，單位期內升值約4.3倍。



馬己仙峽道26號三房7797萬沽

據資料顯示，是次成交為馬己仙峽道26號中層B室，實用面積2,072平方呎，屬三房套間隔，在5月中旬以7,797萬元沽出，呎價37,630元。至於，新買家以公司名「高鳳嗚投資有限公司」買入。

馬己仙峽道26號。（黃偉民攝）

粵劇名伶芳艷芬1998年1480萬買入

至於，單位原業主為楊梁燕芳（YANG LEUNG YIN FONG KATIE），為有「花旦王」美譽、今年踏入100歲的粵劇名伶芳艷芬，在1998年以個人名義1,480萬元購入。

及後改為以公司名「SMART WISDOM DEVELOPMENT LIMITED 」持有，並進行內部轉讓。目前該公司董事為其兒子陳嘉泰、其媳婦新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯姨甥女陳嘉惠持有。

單位28年帳面升值約4.3倍

換言之，如以芳艷芬在1998年購入價1,480萬元計，持貨至今28年，單位帳面獲利6,317萬元，單位期內升值約4.3倍。

資深傳媒人汪曼玲（左）、花旦王芳艷芬（右）（Youtube：@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

有「花旦王」之稱的芳艷芬等。（金像獎大會提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。