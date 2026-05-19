影帝張家輝1.32億沽中半山嘉慧園四房　9年轉手料明賺實蝕7球

市場再錄名人沽貨，金像獎影帝張家輝新近以1.32億元，沽出中半山嘉慧園高層四房，持貨至今9年轉手，料明賺實蝕約7球離場。



資料指，是次成交為中半山嘉慧園高層J室，實用面積3,366平方呎，屬四房間隔，新近以1.32億元沽出，呎價約39,216元。至於，新買家以聯名方式買入，分別姓李及徐，當中徐姓買家英文名為普通話拼音。

張家輝2017年首置名義1.31億入市

至於，原業主為金像獎影帝張家輝（CHEUNG KA FAI NICK）， 在2017年以首置名義擲1.31億元入市，持貨至今9年轉手，帳面輕微上升100萬元，單位期內上升0.76%。

9年轉手明賺實蝕7球

雖然張家輝當年以首置名義入市，無需繳付樓價15%辣稅約1,539.25萬元，但如計及買賣兩次的代理佣金263萬元，以及買入時的4.25%首置印花稅約556.75萬元，料是次轉手實蝕約719萬元。

屋苑不乏名人業主 包括前特首董建華

值得留意，嘉慧園屬區內知名豪宅之一，同時亦不少名人業主進駐，當中包括前特首、現任全國政協副主席董建華、霍英東家族等。

中半山嘉慧園。

中半山嘉慧園。

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