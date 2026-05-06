前內房合生創展管理層5000萬沽凱旋門高層　17年帳賺2670萬離場

市場再錄名人沽貨，房地產基金「東彥」董事長、前內房合生創展（0754）管理層謝世東或相關人士，新近以5,000萬元沽出九龍站凱旋門三房高層戶連車位，持貨17年轉手帳面賺2,670萬元或近1.15倍離場。



凱旋門高層三房5000萬連車位沽

據資料指，是次成交為凱旋門朝日閣1A座高層B室，實用面積1,017平方呎，屬三房間隔，單位在4月中以5,000萬元連一個車位沽出，呎價49,164元。至於，新買家為姓孔，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

九龍站凱旋門（中間）

2009年4月2330萬入市 17年帳賺2670萬

至於，原業主以公司名「置昇投資有限公司」買入在2009年4月以2330萬元連車位買入，其公司董事長為李啟儀（LEE, KAI YEE AGNES）、謝愷妍（TSE, KAI YAN VENUS），以及謝世東（TSE, SAI TUNG STONES）。

業主謝世東曾任內房合生創展管理層

值得留意的是，謝世東為房地產及相關產業開發及投資管理企業「東彥」董事長及創始人，同時曾在1997年至2003年擔任內房合生創展（0754）管理層。

換言之，謝世東等人持貨至今約17年，是次轉手帳面獲利2,670萬元，單位期內升值近1.15倍。

謝世東為房地產基金「東彥」董事長及創始人。（東彥網站截圖）

「東彥」屬一間從事房地產及相關產業開發及投資管理企業。（網站截圖）

內房合生創展（0754）。（網站截圖）

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