陳方安生堂妹方敏生1540萬沽愉景灣低層　持貨13年半帳賺160萬

市場再錄名人沽貨，前政務司司長陳方安生的堂妹、社聯前行政總裁方敏生，新近以1,540萬元沽出愉景灣海澄湖畔低層戶，持貨13年半帳面獲利160萬元。



愉景灣逾千呎低層1540萬沽 業主為陳方安生堂妹

據資料指，是次成交為愉景灣海澄湖畔一段48號低層，實用面積1,153平方呎，屬三房套間隔，單位在4月初以1,540萬元沽出，呎價13,356元。

至於，原業主二人在2012年11月以聯名方式擲1,380萬元買入，分別為前政務司司長陳方安生堂妹、社聯前行政總裁方敏生（Fang Meng Sang Christine ），及其丈夫張玉堂（Cheung Yuk Tong），二人持貨至今約13年半，是次轉手帳面獲利160萬元，單位期內升值近12%。

2021年沽西半山豫苑三房 帳賺近7球

而事實上，方敏生亦非第一次沽出住宅物業。翻查資料顯示，她曾在2021年中以1,738萬元沽西半山柏道豫苑2座中層一伙單位，實用面積786平方呎，屬三房連主人套房間隔，呎價約22,112元，持貨9年轉手，帳面獲利678萬元或64%。

愉景灣。

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