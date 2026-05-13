新世界九龍塘豪宅滶蘊最快下周上樓書、月內登場　物業網站已開通

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊PAVILIA ROSA，自命名後已接獲數千宗查詢，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。發展商透露，項目的售樓說明書及示範單位快將完成，最快下周上載樓書，並於月內登場。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶蘊的物業網站已正式開通，而售樓說明書及示範單位的準備工作已進入最後階段，最快下周上載售樓說明書，並於月內登場。項目提供約 100 個低密度住宅單位，戶型多元化，主打特色豪宅及三、四房大戶。

地盤圍板有印象派莫奈風格筆觸

項目地盤圍板特意加上印象派莫奈風格的筆觸，呼應樓盤傳承百年「花園城市」之貴族底蘊。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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