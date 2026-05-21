新世界今年暫沽1300伙　突破200億大漲1.7倍　九龍塘滶蘊快上樓書

新世界（0017）表示，2026年至今由新世界發展負責銷售及合作項目，共售出約1,300伙，包括焦點項目尖沙咀「瑧玥」以及大圍「柏傲莊」，連同車位銷售金額已突破200億元，較去年同期的約75億元，高約1.7倍。同系九龍塘玫瑰街全新豪宅盤「滶蘊」，最快下周上載售樓說明書。



其中「瑧玥」於3月發售全盤64伙，全數單位即日沽清，成為本年唯一首輪開售即日沽清全數單位之項目。全盤首輪「1Q清」共套現約4億元，當中逾80%買家選用即供付款方法。

新世界及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，重推以來累計售出358伙，套現逾57億元。

新樓盤方面，九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目「滶蘊」自命名後，至今已接獲數千宗查詢，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。

項目售樓說明書及示範單位的準備工作已進入最後階段，最快下周上載售樓說明書。「滶蘊」提供約 100 個低密度住宅單位，戶型多元化，主打特色豪宅及三、四房大戶。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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