陳偉霆北角柏傲山特色戶2628萬沽　11年蝕23萬　曾每月收租逾6萬

北上發展多年的藝人陳偉霆（William），新近以2,628萬沽出北角柏傲山三房連平台特色戶，持貨11年轉手，單位輕微貶值23萬元。不過，單位曾以每月約6萬元租出，料租金可抵銷蝕幅。



柏傲山低層特色2628萬沽

市場消息指，是次成交單位為北角柏傲山1座低層戶，屬三房套間隔，實用面積1,078平方呎，連161平方呎平台，屬特色戶，新近以2,628萬元沽出，呎價23,478元。 至於，新買家為內地用家，因鍾情上址近天后站，且見罕有放盤即決定入市自用。

↓↓北角柏傲山1座低層戶↓↓

原業主為藝人陳偉霆 曾每月收租逾6萬

至於，原業主為登記姓名為Chan William，與知名藝人陳偉霆同名，料屬同一人。而事實上陳偉霆在2015年中以約2,651.3萬元一手購入，當時有指是購入單位送贈母親，惟單位轉為投資用途，當時每月收租逾6萬元。

持貨11年轉手 帳面貶值23萬

不過，陳偉霆其後在2022年以3,400萬元叫價放盤，最終持貨至今11年轉手，單位帳面貶值23.3萬元或約0.9%，由於單位曾用作投資收租，料亦可抵銷蝕幅。

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柏傲山屬「明星盤」 一手買家包括陳志雲、玄學家麥玲玲

至於陳偉霆本人早年透過歌唱比賽加入娛樂圈，並簽約英皇娛樂，近年在內地走紅，代表作包括歌曲《野狼Disco》、《Taxi》。

至於北角柏傲山由新世界（0017）於2014年推售，算是「明星盤」，當年一手購入的名人買家有如「志雲大師」陳志雲、玄學家麥玲玲等。當中，由陳志雲持有的柏傲山3座高層C室，面積約716平方呎、兩房，則以2,260萬元售出，呎價約31,564元，轉手帳面賺「三球」。

北角柏傲山。

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