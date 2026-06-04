永安百貨郭氏家族近7400萬沽中半山寶德臺豪宅　59年升值410倍

近期住宅樓市回暖，港島南區豪宅錄大額成交個案。永安百貨集團郭氏家族成員持有的中半山寶雲道寶德臺一伙近2,500呎的豪宅單位，新近以7,398.8萬元沽出，較該家族1967年買入價18萬元，帳面大幅升值約410倍。至於承接新買家為教育家安白麗。



國際學校創辦人安白麗承接

上述成交個案為中半山寶雲道8B號寶德臺中高層，實用面積約2,449平方呎，採四房間隔，新近以約7,398.8萬元沽出，成交呎價約30,212元。新買家為錢程有限公司（COSMO LIGHT LIMITED），其公司董事包括安白麗及黃思明。安白麗為教育家與社會企業家，同時為IMS蒙特梭利國際學校的創辦人兼校長，黃思明則為該校校董。

永安百貨集團郭氏家族成員持有的中半山寶雲道豪宅，新近以7,398.8萬元沽出，較1967年買入價大幅升值約410倍。

原業主為永安百貨集團郭氏家族成員郭文藻

至於單位原業主為郭文藻，他為永安百貨集團郭氏家族成員，早於五十年代掌管永安人壽保險公司，同時亦積極參與教育事務，擔任多家中學的校董會成員，並曾於1966至1968年擔任嶺南大學香港同學會主席，其後獲嶺南學院頒授榮譽法學博士學位。

1967年買入價僅18萬

資料顯示，上述單位最早於1967年由THE WING ON LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED買入，當時成交價僅約18萬元。其後於1976年以55萬元轉讓予郭文藻及另一郭氏家族成員，即由公司名義轉為個人名義持有。最終該豪宅單位於2020年6月份以遺產形式轉讓予其他兩位郭氏成員。

以最新成交價約7,398.8萬元計算，較1967年買入價18萬元，大幅升值約410倍，樓價帳面升值7,380.8萬元。

中半山寶雲道寶德臺。

去年中同類戶型成交價7400萬

翻查寶德臺成交紀錄，該廈過去甚少錄得成交個案，對上一宗已追溯至2025年6月份，大廈一伙極高層單位，實用面積同為2,449平方呎，成交價7,400萬元，呎價約30,216元。

↓↓去年寶德臺同類成交個案相片↓↓

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