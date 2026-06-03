前香港總商會主席阮蘇少湄5100萬沽中半山寶園　單位27年升逾2倍

市場再錄名人沽貨，前香港總商會主席以及香港中華電力有限公司副主席阮蘇少湄，新近以5,100萬元沽中半山寶園三房戶，持貨至今27年轉手，帳面獲利逾3,500萬元，單位期內升值約2.38倍。至於，新買家為已故鐘錶大王孫秉樞之子孫大豪及孫大為。



據資料指，是次成交為中半山蒲魯賢徑寶園中層A室，實用面積1,943平方呎，屬三房間隔，單位在5月中下旬以5,100萬元沽出，呎價26,248元。

至於，登記買家以公司名「新達有限公司 」買入，其公司董事為分別為孫大豪（SUN, DAI HOE HAROLD ）及孫大為（SUN, DAI WAI DAVID ），二人為已故鐘錶大王孫秉樞之子。

中半山蒲魯賢徑寶園。

已故鐘錶大王孫秉樞（香港鐘表業總會Facebook圖片）

買家二人為已故鐘錶大王孫秉樞之子

其中孫大為屬新達代理有限公司執行董事，另外幼子孫大豪屬東方表行集團（0398）獨立非執行董事。參考同類成交單位屬中層A室，實用面積相同，較是次成交單位高四層。在2023年5月初以5,820萬元沽出。

原業主為香港總商會主席 27年單位升值逾3500萬

至於，原業主為阮蘇少湄（YUEN SO SIU MAI BETTY），與前香港總商會主席以及香港中華電力有限公司副主席同名，料為同一人。她在1999年擲1,510萬元買入上述單位，持貨至今27年，是次轉手帳面獲利3,590萬元，單位期內升值2.38倍。

前香港總商會主席阮蘇少湄。（左）

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