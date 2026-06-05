新地廣州南站ICC峻鑾加推10伙、加價2％　兩房入場259萬人民幣起

新地（0016）發展的廣州南站ICC．峻鑾Forest Park 加推10伙全新現樓單位。發展商表示，售價按市況微上調約2%，兩房入場價由人民幣259萬元起。另外，該盤錄得兩名香港買家加碼「添食」，各買多一伙四房單位自住及收租。



加價加推10伙 兩房259萬人民幣起

發展商表示，是次加推單位全數位於B區，售價按市況微上調約2%，部分單位享開揚內園景致，建築面積約732平方呎至1,335平方呎為主，新一批單位售價按市況輕微上調約 2%，兩房折實入場價由人民幣259萬起，是次加推高層景觀單位料可吸引投資及自住買家入市。

峻鑾B區園林。

錄兩組香港買家「添食」 各買多一伙四房自住及收租

同時亦錄兩組香港買家加碼「添食」，各買多一伙四房單位。當中有香港買家早前購入約1,335平方呎四房單位自住，近日再購入約1,755平方呎四房雙套大戶型，計劃將原有單位改作出租。

至於另一名港人買家原持有約1,023平方呎三房作第二居所，近期再購入約1,335平方呎四房作長線投資。

廣州南站ICC．峻鑾Forest Park。

廣州南站 ICC 東廣場商場及寫字樓，料今年下半年落成。

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