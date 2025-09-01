新地廣州南站ICC峻鑾現樓示位　露台門安裝至欄杆位增室內空間感

本地大型發展商積極於大灣區部署。新地（0016）發展的地標式綜合項目-廣州環球貿易廣場（廣州南站ICC），其住宅部分峻鑾Forest Park，日前開放位於廣州的現樓示範單位及會所予傳媒參觀。



露台門安裝至露台玻璃欄杆位前

當中D1區24樓01單位屬連家具及經改動現樓示範單位，屬三房套間隔，建築面積約1,023平方呎（95平方米），客飯廳呈長方形。客廳與露台相接，發展商將露台玻璃門拆除，並安裝至露台玻璃欄杆位前，以進一步提升客廳空間感。

主人套房可三邊落床

至於，主人套房採用大玻璃窗設計，可採光度及望開揚景觀。房內空間寬敞，設計方正，擺放1.8米雙人床後三邊均可落床，室內空間靈活實用。主人浴室配有淋浴間、洗手盆及坐廁。另外兩間睡房佈局實用，亦可擺放偌大的書桌及書架，作工作室之用。其中一間睡房亦與客廳的觀景陽台相連。

↓↓D1區24樓01室經改動現樓示範單位↓↓

其中一間睡房融入客廳提升空間感

另外D1區24樓04單位屬連家具及經改動現樓示範單位，建築面積約1,335平方呎（123平方米），設計師將其中一間睡房融入客廳，進一步提升整體空間感。單位為雙露台設計，客廳與景觀露台相連。景觀露台亦連接睡房，工作露台則可擺放洗衣機及晾曬衣服。

↓↓D1區24樓04單位之現樓示範單位↓↓

主人套房採大玻璃窗

主人套房位於睡房區末端，睡房設計採用大玻璃窗，另放置1.8米雙人床後仍感寬敞，通往主人浴室的走廊更預留有衣櫃位置。主人浴室設有淋浴間、洗手盆及坐廁。另一睡房間隔方正，露台位置連接客廳露台，採用趟門設計。同時設兒童房，室內空間靈活實用，擺放單人床後空間寬闊。

