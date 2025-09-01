新地廣州南站ICC首期設2幢大樓連21萬呎商場　最快明年下半年落成

本地大型發展商積極於大灣區部署。新地（0016）發展的地標式綜合項目-廣州環球貿易廣場（廣州南站ICC）其住宅部分峻鑾Forest Park，日前開放位於廣州的現樓示範單位及會所予傳媒參觀，同時亦透露項目寫字樓第一期最新動態及部署。



首期商業部分設兩幢大樓及21萬呎商場

新鴻基地產寫字樓銷售及租賃部（華南區）副總監丁頌禮表示，整個廣州南站ICC總建築面積約共逾922平方呎（86萬平方米），寫字樓部分佔逾430萬平方呎（逾40萬平方米），首期商業部分設有兩幢寫字樓，以及一個面積約21萬平方呎（2萬平方米）商場。

寫字樓第一期設兩幢大樓及21萬呎商場。（左起：Two icc、One icc）

One icc半幢獲國際知名品牌酒店洽租 明年下半年落成

其中一幢寫字樓名為One icc，面積逾27萬平方呎（約2.59萬平方米），樓高13層，標準平層面積約2.15萬平方呎至2.25萬平方呎（1,994平方米至2,089平方米）。該幢大樓已封頂，最快明年2026年下半年落成開放，目前有逾50%寫字樓樓面獲國際知名品牌酒店洽租，其他樓面亦獲外資銀行洽租。

至於另一幢寫字樓名為Two icc面積逾82萬平方呎（7.62萬平方米)，樓高28層，標準平層面積約約3萬平方呎至3.18萬平方呎（2,799平方米至2,952平方米），最快2027年落成開放。

新地寫字樓銷售及租賃部（華南區）副總監丁頌禮。

新地（0016）廣州南站ICC地標式綜合項目。

商場以辦公配套為主 主打餐飲佔6成

廣州南站ICC商場總面積約13萬平方米，丁頌禮續指，而即將開放商場約21萬平方呎（2萬平方米）並以辦公配套為主，設有91個舖位，預計餐飲業商戶佔約6成，目前有60個舖位正在洽租。由於商場位置近高鐵廣州南站，未來可以由高鐵站地下直達商場，丁頌禮認為合適全國性企業以及經常需要商務旅行的人，故對項目亦感信心。

寫字樓第一期設兩幢大樓及21萬呎商場。

峻鑾第二期發展視乎寫字樓步伐

住宅方面，廣州南站ICC．峻鑾分兩期發展，佔地75萬平方呎，以S型布局設計。當中第一期有10幢低密度住宅組成，目前首批現樓已順利交付。

新鴻基地產華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡，早前峻鑾D1區推售中低層單位，已售出超過8成，成交買家超過6成為香港人，逾8成屬自住。投資租金回報方面約為2.2厘。至於，第二期發展步伐亦會視乎寫字樓發展步伐而定。

另外，峻鑾園林連雙會所佔地36萬平方呎，設50米長游泳池、健身室，宴會廳等多項設施，目前已經有住戶使用，會所管理費為每呎約4毫（每平方米4.45元）。

廣州南站ICC．峻鑾。

採「小批量」的銷量策略 加推10伙入場315萬人民幣

新鴻基地產華南區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，峻鑾將採「小批量」的銷量策略，目前正加推10伙單位，戶型分布在D區，屬三房套至四房套間隔，面積由約1,023平方呎至1,324平方呎（約95至123平方米），折實均呎約3,622元（每平方米為38,988元人民幣）。

當中入場單位為315萬元人民幣，屬三房間隔；另四房套入場呎價為3,427元（每平方米為36,888人民幣）。至於項目約1,776平方呎（165平方米）的四房單位將會以招標形式出售，亦會視乎市場反應決定加推步伐。

料廣州樓價要「企一企」、降價空間不大

至於後市方面，她表示廣州屬一線城市，留意到近年有在二、三線城市，以及由邊緣地區搬回一線城市及城中心的趨勢，大品牌地產商屬首選。

至於廣州目前每月二手成交量為9,000宗，成交量回穩，並重返2019年水平。一手成交，由於當前購買力流至二手樓， 目前一手成交量每月只有成交5,000至6,000宗，仍未可以重返高峰期7,000宗水平，不過估計成交量目前已到底，但成交價料仍要再「企一企」，但直言降價空間不大。