已故「風扇大王」翁祐家族成員入市　1.6億掃峻譽‧渣甸山2伙四房

市場再錄名人入市。已故「風扇大王」翁祐家族成員，新近擲近1.6億元買渣甸山大坑道豪宅峻譽‧渣甸山兩伙單位，兩伙實用面積均接近1,700平方呎，同屬四房兩套間隔。



峻譽‧渣甸山近1.6億沽兩伙

資料指，是次成交為峻譽‧渣甸山第一座低層A及B單位，各配一個車位。單位實用面積分別為1,679平方呎及1,686平方呎，同屬四房兩套間隔，均配備私人升降機大堂，成交價每伙7960萬元。據發展商表示，買家是因鍾情高私隱度的居住環境及地段優勢決定入市一併連購入兩伙。

峻譽‧渣甸山。

「風扇大王」翁祐家族成員入市

至於，新買家為已故「風扇大王」翁祐家族成員，當中A室登記買家為翁國基（YUNG KWOK KEE BILLY ）及翁凱文（YUNG IVAN CAESAR ），至於B室登記買家為徐芝潔（HSU VIVIAN ）及翁碩文（YUNG ISAAC COSMO ）。

當中翁國基與為已故「風扇大王」翁祐長子、蜆殼電器主席兼行政總裁同名料為同一人，而徐芝潔及翁碩文，則與其妻子及兒子同名。

峻譽‧渣甸山。

近年不斷入市 去年底4180萬買嘉雲臺三房

而事實上，該家族近年亦不斷投資物業市場，在去年底以4,180萬元購東半山嘉雲臺6座一伙實用面積1,507平方呎的高層三房。另在2024年以約4,600萬元，購入大坑春暉臺8號一伙實用面積1,566平方呎的高層戶。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。