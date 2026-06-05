樂風大角咀商廈One Bedford Place銀主盤　傳逾7億沽予新加坡基金

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月12日離世。該集團於今年2月份被沒收的大角咀必發道商業項目One Bedford Place，市傳獲買家以逾7億元買入。以洽購價逾7億元計算，呎價僅約3,800元。



據悉，新買家為來自新加坡的基金財團。值得留意，今年2月份，有指該商廈的估值高達19.8億元，意味成交價較當時估值大幅低近13億元或逾六成。



由樂風集團持有的大角咀必發道商業項目One Bedford Place，在今年2月份淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是次屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。據了解，銀主為東亞銀行，物業以現狀部份交吉及部份連現有租約出售，截標日期原定為2026年4月22日，其後延後一個月。

據代理資料，該物業樓高29層於2024年落成，物業地盤面積約10,043平方呎，總建築面積約184,041平方呎。大廈地下至二樓為商舖樓層，三樓設有空中花園，而三樓以上則為辦公室用途。另設有合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，其中部份配備中速及超級充電設施，配套完善。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。

大角咀必發道100號商業項目One Bedford Place。

2018年起收購地盤 連補地價合共地價成本9.2億

翻查資料指，樂風集團在2018年以2.7億元收購必發道100至106號，其後再擲2.43億元收購必發道108至114號，兩次收購合共涉資逾5.1億元。其後集團在2024年以逾4.14億元完成補地價。換言之，該項目收購價連同補地價計，地價成本合共逾9.2億元。當時預計可建樓面約14.46萬平方呎，每呎樓面成本約6,413元。

樂風採「輕資產」模式項目 項目股東上月擬清盤公司

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。在今年1月份，有部份項目股東卻向傳媒反映，指與樂風集團創始人周佩賢分歧日大，質疑其管理效率，甚至有意投票把持有項目的公司清盤。

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