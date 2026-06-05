新世界劈價3成奏效！長沙灣甲廈83永康街連沽9伙　套現逾7500萬

商業房地產表現持續疲弱，有發展商寫字樓貨尾大幅劈價後即錄成交。新世界（0017）長沙灣甲廈「83永康街」上周大幅劈價三成即奏效，據市場消息指，項目沽出9伙，合共套現約7,515萬元。



劈價後連沽9伙 套現逾7500萬

是次9伙成交單位分別位於7樓及8樓，建築面積由966至1,387平方呎，成交價由714萬元至1,031萬元，成交呎價為7,094元至7,431元。當中最貴一伙為7樓A07室，建築面積1,387平方呎，成交價1,031萬元，呎價約7,431元。

較3個月前呎價賣平逾三成

參考過往成交資料，「83永康街」12樓A06室，在2026年3月以1,126萬元沽出，呎價約10,947元。如以是次最貴一伙的成交價比較，較3個月前賣平逾32%。

翻查資料，「83永康街」早於2024年4月份推出拆售，當時該廈以現樓形式開售，首批單位以「商圈起動價 」推出，呎價11,715至13,942元，入場費約721萬元起。

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樓高28層 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間

「83永康街 」樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分 , 全層面積則約18,946至19,216平方呎 , 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間等。

項目的基座商場，在2025年8月份獲投資者以約1.2億元購入作長線投資，以商場建築面積約8,660平方呎成交計算，平均成交呎價逾1.38萬元。

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