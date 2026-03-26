恒地紅磡重建項目命名首岸 分4期共1296伙 第一、三期最快4月推
撰文：黃祐樺
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恒地(0012)夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的住宅重建項目今日（26日）命名為首岸（One Victoria Cove），分四期發展合共1296伙，當中第一、第三期共648伙已獲批預售樓花同意書，最快4月推盤。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目細分4期發展共1296伙，當中第一、第三期共648伙 ，主打兩至三房，共逾30伙特色戶，關鍵日期2027年8月31日。最快復活節假期後上載樓書，4月份推盤。
希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目設有基座商場，合共12萬平方呎商業樓面，將由希慎興業主理。
帝國集團項目發展總監曾申翹表示，項目鄰近海濱長廊可直達啟德跑道區，以及55公頃綠化及休憩地帶。
恒地2021年81.89億奪地
項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。
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