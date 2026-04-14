紅磡首岸開價　首批110伙折實均價18666元　兩房折實最平638萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）公布首張價單，首批提供110伙，折實售價由638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元。至於首批的折實平均呎價為18,666元。



首岸首張價單提供110伙，實用面積由339至642至平方呎，價單售價701.1萬元至1,335.3萬元，價單呎價為19,083至22,050元，扣除最高折扣9%後，折實售價由638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365至20,065元。

當中有折實售價600萬至700萬元單位佔61伙；折實售價700萬至800萬元單位佔39伙；折實售價1,100萬元至1,300萬元單位佔10伙。

入場兩房折實價638萬

至於入場單位為2座樓5樓N室，實用面積330平方呎，屬兩房間隔，扣除最高折扣9%後，折實價638萬元；入場呎價單位為2座樓5樓H室，實用面積399平方呎，屬兩房間隔，扣除最高折扣9%後，折實價692.89萬元，呎價17,365元。

形容首批屬「愛不釋首價」 最快4月底開售

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝表示，首張價單涉及110伙，全數來自第2座單位，形容價單為為「愛不釋首價」，定價參考系內新盤、地鐵沿線項目。最快聽日對外開放參觀示範單位，周末接受認購登記，4月底開售。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝。（黃祐樺攝）

紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）公布首張價單，首批提供110伙，折實售價由638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元。（黃祐樺攝）

同系啟岸2019年推111伙 折實呎價19977元

參考鄰近新盤悅麓於2026年1月份開價，首批提供30伙，折實平均呎價18,999元，最平折實售價由325.6萬元起，屬開放式戶型。同屬恒地發展的啟岸於2019年9月份開價，首批提供111伙，折實平均呎價19,977元，折實最平售價由382.5萬元起，為面積222平方呎的開放式戶型。

另津匯於2018年1月份開價，首批提供51伙，折實平均呎價19,151元，最平折實售價由399.9萬元起，屬開放式戶型。

↓↓第1座22樓B室無改動連裝修示範單位↓↓

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採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。