恒地紅磡首岸2期、4期獲批預售 合共涉648伙
撰文：蔡偉南
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由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）系列近期銷情理想，發展商表示，項目第2期及第4期已獲批預售樓花同意書，第2期提供384伙，第4期提供264伙，兩期合共設648伙，將於短期內登場應市。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首岸第1期及3期累售569伙，佔可供發售單位95%，套現約48.4億元，為4月及5月成交伙數最多的新盤。
他續指，項目第2期及第4期已獲批預售樓花同意書，第2期提供384伙，第4期提供264伙，兩期合共設648伙，將於短期內登場應市。資料顯示，首岸第2、4期同樣預計明年8月落成，樓花期同約15個月。
採全港首個「合併式小區」概念
項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。
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